Найден самый большой щенок в мире

Нет, это не взрослая собака. Щенку всего 9 месяцев, а он уже весит 82 килограмма и может свалить с ног даже взрослого человека.

Собаку зовут Ефрат, и когда хозяева гуляют с ней, окружающие уверены, что видят перед собой взрослого пса, но это не так. Что же будет в действительности, когда вправду вырастет?

@darkmountainmolossus

Собака относится к новой породе — американский молосс. Ее можно считать продолжением древней породы месопотамский молосс, которая исчезла целых семь тысяч лет назад.

Ефрат растет настолько быстро, что сама не успевает привыкать к новым размерам собственного тела. Из-за этого она постоянно попадает в нелепые ситуации: то пытается пролезть там, где раньше проходила свободно, а теперь уже не помещается, то не понимает, почему некогда высокий табурет теперь такой низкий.

@darkmountainmolossus

Если собака встанет на задние лапы, то ее рост составит 180 см. Какими темпами будет увеличиваться тело Ефрат дальше пока выяснить сложно из-за того, что порода малоизучена и не выявлены физические особенности, отличающие этот вид собак.

@darkmountainmolossus

Несмотря на внушительные размеры и устрашающий внешний облик, животное удивительно доброе и преданное.