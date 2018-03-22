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Найден самый большой щенок в мире
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Найден самый большой щенок в мире 

Рамблер 22 марта 2018
Фото: @darkmountainmolossus
Нет, это не взрослая собака. Щенку всего 9 месяцев, а он уже весит 82 килограмма и может свалить с ног даже взрослого человека.
Собаку зовут Ефрат, и когда хозяева гуляют с ней, окружающие уверены, что видят перед собой взрослого пса, но это не так. Что же будет в действительности, когда вправду вырастет?
@darkmountainmolossus
Собака относится к новой породе — американский молосс. Ее можно считать продолжением древней породы месопотамский молосс, которая исчезла целых семь тысяч лет назад.
Ефрат растет настолько быстро, что сама не успевает привыкать к новым размерам собственного тела. Из-за этого она постоянно попадает в нелепые ситуации: то пытается пролезть там, где раньше проходила свободно, а теперь уже не помещается, то не понимает, почему некогда высокий табурет теперь такой низкий.
@darkmountainmolossus
Если собака встанет на задние лапы, то ее рост составит 180 см. Какими темпами будет увеличиваться тело Ефрат дальше пока выяснить сложно из-за того, что порода малоизучена и не выявлены физические особенности, отличающие этот вид собак.
@darkmountainmolossus
Несмотря на внушительные размеры и устрашающий внешний облик, животное удивительно доброе и преданное.
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