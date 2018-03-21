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Пассажир авиалайнера снял гигантский НЛО
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Пассажир авиалайнера снял гигантский НЛО 

Рамблер 21 марта 2018
Уникальная запись появилась на просторах Сети. Пассажиру одной из китайских авиакомпаний во время полета удалось сделать запись странного объекта, сопровождавшего самолет.
Неопознанный летательный аппарат движется рядом с самолетом, будто наблюдая за ним, а затем резко уходит в сторону и исчезает в облаках.
При этом, по всей видимости, никакие радары загадочный объект не засекли: пилоты никак не прореагировали на его появление, хотя к корпусу самолета он подлетел довольно близко.
Некоторые пользователи, просмотревшие видеозапись, заметили, что объект очень похож на дирижабль и предположили, что в объектив камеры попал именно он. Но другие отметили, что дирижабли не могут летать с такой скоростью.
Уфологи идентифицировать загадочный аппарат пока не смогли. Известно одно: в подлинности записи никто не сомневается.
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