В Антарктиде обнаружили гигантскую лестницу

Британское издание TopBuzz сообщает, что на фотоснимках, сделанных спутниками над Антрактидой, ученые обнаружили странную конструкцию, напоминающую лестницу.

"Ступени" гигантского сооружения ведут на самую вершину одной из ледяных гор. Лестница, обнаружившая свое существование вследствие таяния льдов, резко выделяется на фоне остального ландшафта холодного континента. По всем законам логики ее здесь быть просто не должно.

Пользователи Сети, куда, разумеется, попал снимок загадочной конструкции, наперебой высказывают предположения, откуда она могла взяться во льдах Антарктиды.

Некоторые считают, что таяние льдов обнажает следы древней цивилизации (вероятнее всего, Атлантиды), другие пошли дальше и утверждают, что это сооружение вовсе не лестница, ведущая на вершину горы, а большие вентиляционные отверстия на поверхности континента. Эти отверстия, согласно этим смелым предположениям, необходимы жителям подземной колонии или даже инопланетянам, скрывающимся или скрывавшимся в глубине льдов Антарктиды.