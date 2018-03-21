Загадочное создание откопали в сибирском руднике

В середине марта сибирские шахтеры случайно откопали в алмазоносных песках мумию неизвестного науке млекопитающего. Скептики, правда, предположили, что рабочие наткнулись на останки молодой росомахи, а деформированный облик придало мумии само время.

Существо и в самом деле чем-то напоминает представителя семейства куньих. Вытянутый череп и большие клыки говорят о хищническом нраве усопшего создания. В то же время очень длинное тело и короткие, мощные лапы ученым еще в природе не встречались.

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До конца недели мумию заберут для исследования в областной центр Якутск. Затем, если предположение о новом виде подтвердится, останки переправят уже в московскую лабораторию.

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Странный зверь был найден на шахте Удачная (Мирнинский район, республика Саха). Эта местность знаменита своими алмазосодержащими песками, которые датируются аж мезозойской эрой — то есть, перед нами могут оказаться останки существа, жившего еще 200 миллионов лет назад.