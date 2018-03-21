Горилла удивила людей, деловито шагая по-человечески

Луи обитает в филадельфийском зоопарке в США. Недавно эта 227-килограммовая горилла удивила посетителей зоосада своими повадками — Луи бодро передвигался на задних лапах и был очень похож на человека. Во время прогулки примат держал помидор, поэтому сотрудники предположили, что он просто хочет сохранить чистыми лапы, чтобы нормально поесть. Куратор Майкл Стерн пояснил, что в вольере находился пожарный шланг, возле которого образовалась лужа. Луи поднялся на задние лапы, чтобы обойти её. Кстати, в дикой природе гориллы тоже нередко поднимаются с четверенек, чтобы достать высоко растущие фрукты или перейти водное препятствие.