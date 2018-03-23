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Китайская космическая станция падает на Землю
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Китайская космическая станция падает на Землю 

Don't Panic 23 марта 2018
В конце марта на Землю рухнет китайская космическая станция Tiangong-1. Неуправляемая махина весит почти девять тонн: эксперты говорят, что до поверхности долетит тонны четыре. А вот куда она рухнет никто пока не знает. Большой сюрприз будет. Буквально большой.
Утилизация Tiangong-1 была намечена еще на 2013 год. Китайцы решили немного сэкономить и продлили срок ее службы еще на несколько лет. В 2016 году Китайское космическое агенство развело руками — мы, мол, больше ни контакта, ни тем более контроля над станцией не имеем. Извините.
С тех самых пор орбита станции становилась все ниже. Специалисты из НАСА подсчитали, что упадет она где-то между октябрем 2017 года и апрелем 2018 и вот, день настал. Куда она упадет все еще не известно.
Скорее всего, пройдя нижние слои атмосферы станция разлетится на стокилограммовые обломки. Неплохой подарочек огороднику, правда?
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