Китайская космическая станция падает на Землю

В конце марта на Землю рухнет китайская космическая станция Tiangong-1. Неуправляемая махина весит почти девять тонн: эксперты говорят, что до поверхности долетит тонны четыре. А вот куда она рухнет никто пока не знает. Большой сюрприз будет. Буквально большой.

Утилизация Tiangong-1 была намечена еще на 2013 год. Китайцы решили немного сэкономить и продлили срок ее службы еще на несколько лет. В 2016 году Китайское космическое агенство развело руками — мы, мол, больше ни контакта, ни тем более контроля над станцией не имеем. Извините.

С тех самых пор орбита станции становилась все ниже. Специалисты из НАСА подсчитали, что упадет она где-то между октябрем 2017 года и апрелем 2018 и вот, день настал. Куда она упадет все еще не известно.

Скорее всего, пройдя нижние слои атмосферы станция разлетится на стокилограммовые обломки. Неплохой подарочек огороднику, правда?