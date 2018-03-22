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И снова они: НЛО возле Луны сняли на камеру
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И снова они: НЛО возле Луны сняли на камеру 

Рамблер 22 марта 2018
Американец сумел запечатлеть "летающую тарелку", пролетающую мимо спутника Земли.
Житель штата Мичиган, приславший видеозапись в одну из крупнейших уфологических организаций «MUFON», утверждает, что производил съемку полной Луны, когда заметил странный черный объект, пролетевший мимо желтого диска.
Автор записи признается, что и раньше видел в Сети видео неопознанных объектов, курсирующих возле спутника нашей планеты. Это дало ему повод предположить, что на Луне может располагаться база одной из внеземных цивилизаций.
Запись этого видео была опубликована и ее просмотрели тысячи человек. В комментариях к видео многие пользователи согласились с автором, что на записи присутствует НЛО, но нашлись и другие, посчитавшие, что ничего необычного на видеозаписи нет: всего лишь искусственный спутник, пролетевший мимо. Некоторые же в своих комментариях вообще высказали предположение, что все это — мистификация.
Профессиональные уфологи, изучающие запись, пока воздерживаются от каких-либо высказываний.
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