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Белая медведица блаженствует на последнем снегу
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Белая медведица блаженствует на последнем снегу 

Рамблер 21 марта 2018
Белые медведи — самые крупные хищники на планете, но и им не чужда игривость. Живущие в московском зоопарке медведи Мурма и Врангель время от времени ведут себя так, словно они маленькие беззаботные медвежата. Кстати, в отличие от прочих обитателей зоопарка белые медведи не ждут весну — им гораздо комфортнее при отрицательной температуре. Морозы не мешают медведям совершать заплывы в ледяной воде, а вот летнее солнце заставляет их тратить энергию на охлаждение тела. Героиня этого ролика, медведица Мурма, с удовольствием валяется на снегу, видимо, чуя, что скоро он растает.
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