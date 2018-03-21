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Люди думают, что эта собака похожа на Иванку Трамп
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Люди думают, что эта собака похожа на Иванку Трамп 

Рамблер 21 марта 2018
Фото: Depositphotos.com
Уже давно в народе ходит байка, что собаки похожи на своих хозяев. Так, недавно поклонники творчества Валерии решили, что ее новый песик Лиззи весьма смахивает на певицу.
Но любители собак идут дальше — они регулярно делятся в Сетях фото животных, которые похожи на тех или иных знаменитостей. На этот раз звездой стала длинношерстая красавица с хвостом, которую в своем Twitter'е опубликовала пользовательница под ником @witchpuppy. Именно она написала, что пес, кажется, весьма похож на Иванку Трамп.
Ее запись получила почти две тысячи репостов, правда, не все согласились с версией блогерши. Кто-то решил, что собака — копия актрисы из «Большой маленькой лжи» Лоры Дерн.
Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»
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