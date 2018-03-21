Ещё
Надеть за 2 секунды: фокусница бьет рекорды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Надеть за 2 секунды: фокусница бьет рекорды 

Рамблер 21 марта 2018
Все мы, наверно, видели знаменитый фокус с переодеванием, когда иллюзионист меняет наряды прямо на сцене за считанные секунды.
Малайзийка Сильвия Лим превзошла в этом всех факиров мира: девушка предстает перед зрителями в новой одежде через каждые 2 секунды.
Именно столько времени требуется иллюзионистке, которая за 30 секунд успевает переодеться 16 раз. Это новый мировой рекорд по скоростному переодеванию (прошлый, кстати, тоже принадлежал Сильвии).
Разумеется, сам процесс смены одежды от зрителя скрыт специальной круглой ширмой, но когда она опускается, Лим неизменно предстает перед изумленной публикой в новом платье.
Невозможно даже себе представить, как ей удается переодеваться с такой невероятной быстротой. Секрет фокуса иллюзионистка, конечно, хранит в строжайшей тайне.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии3
10 фраз, которые не произнесет умный человек79
На поверхности Луны обнаружили колесо43
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение