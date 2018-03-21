Надеть за 2 секунды: фокусница бьет рекорды

Все мы, наверно, видели знаменитый фокус с переодеванием, когда иллюзионист меняет наряды прямо на сцене за считанные секунды.

Малайзийка Сильвия Лим превзошла в этом всех факиров мира: девушка предстает перед зрителями в новой одежде через каждые 2 секунды.

Именно столько времени требуется иллюзионистке, которая за 30 секунд успевает переодеться 16 раз. Это новый мировой рекорд по скоростному переодеванию (прошлый, кстати, тоже принадлежал Сильвии).

Разумеется, сам процесс смены одежды от зрителя скрыт специальной круглой ширмой, но когда она опускается, Лим неизменно предстает перед изумленной публикой в новом платье.

Невозможно даже себе представить, как ей удается переодеваться с такой невероятной быстротой. Секрет фокуса иллюзионистка, конечно, хранит в строжайшей тайне.