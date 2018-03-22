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Младенец выбрал местом для игр скоростное шоссе
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Младенец выбрал местом для игр скоростное шоссе 

Рамблер 22 марта 2018
Иногда дети выбирают площадками для своих игр вовсе не подходящие для этого места. Так, возле вьетнамского города Камфа малыш, еще не научившийся ходить, решил "прогуляться" по скоростному шоссе.
Камера видеорегистратора одной из машин зафиксировала младенца, ползком деловит пересекавшего проезжую часть. Неизвестно, чем бы закончилась его прогулка, если бы рядом не находился пешеходный переход, перед которым водители обычно сбрасывают скорость.
Владельцы остановившихся машин собирались было броситься на помощь малышу, но подоспела его мама, которая и забрала отважного "пешехода" с проезжей части.
Оказалось, что малыш — сын владельцев магазинчиков, находящихся на шоссе. Родители на несколько мгновений потеряли ребенка из виду, чем он и не преминул воспользоваться, отправившись в путешествие через опасную дорогу.
Остается лишь радоваться, что все закончилось благополучно.
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