Общественные туалеты выйдут в интернет

Интернет в общественных уборных необходим, прежде всего, для того, чтобы эти туалеты отображались в электронных картах общественных пространств для смартфонов, пояснил замминистра в ходе заседания экспертного совета по формированию комфортной городской среды.

«Нам нужно двигаться и в одном, и в другом направлении — и интернет в туалет проводить надо, и туалеты приводить к стандартам, которым они должны соответствовать. Давайте точно выработаем стандарт, норматив общественного туалета. Это не шутки», — цитирует Чибиса агентство.

Ранее проблемой обеспечения общественных туалетов бесплатным Wi-Fi озаботились власти Пекина. В частности, они решили построить 100 общественных уборных с доступом в интернет в районах Тунчжоу и Фаншань. Все туалеты будут оснащены банкоматами и зарядными устройствами для мобильных телефонов и электромобилей. Рядом с кабинками установят детские кресла, чтобы родители могли оставлять своих детей на время пребывания в уборной.