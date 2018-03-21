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Искусственный интеллект перспективнее писателей
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Искусственный интеллект перспективнее писателей 

Ридус 21 марта 2018
Фото: VisualHunt.com
Уже в ближайшие 10 лет искусственный интеллект (ИИ) сможет сочинять художественные произведения лучше людей, считает заведующий кафедрой сложных интеллектуальных систем Университета Пассау (Германия) Бьорн Шуллер.
По его мнению, пока еще ИИ не способен составить человеку достойную конкуренцию в творчестве, однако существующий между ними разрыв стремительно сокращается.
Нельзя забывать, что при создании художественных произведений ИИ имеет значительно больше преимуществ, включая возможность быстро и в полном объеме использовать не только «Википедию», но и все, что опубликовано в интернете.
Так сумеет ли искусственный интеллект написать роман, лучше человека? «Я почти уверен, что это возможно, поскольку уже сейчас ИИ придумывает шутки и сочиняет небольшие стихи, — цитирует Шуллера Business Insider. — Он способен создавать интригующие сюжеты».
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