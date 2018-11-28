Тест: можно это есть или нельзя?

Стали бы вы пробовать морское животное под странным названием "рыба-пенис"? Рискнули бы отведать ядовитое мясо экзотической рыбы фугу? Но не только морских гадов неприятного, отталкивающего вида, не стоит пробовать, если не хотите отравиться.

Любой тропический фрукт, например, выглядит чрезвычайно аппетитно благодаря яркому окрасу, но вовсе не обязательно, что его можно есть. Даже если и так, он может оказаться слишком горьким, кислым или вяжущим.

Иногда необработанные овощи, особенно экзотические, выглядят отталкивающе для наших непривычных глаз. В свою очередь, иностранцы недоумевают, зачем мы заливаем салат квасом и называем это супом, и почему трем свеклу на селедку.

Особенно непросто с грибами: визуальные отличия между съедобными несъедобными видами порой стремятся к нулю, а ошибка при этом может оказаться фатальной.

Итак, что можно есть, а что лучше не стоит: проверьте свои знания или просто угадайте.