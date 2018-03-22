Абсурдные профессии, за которые платят

Вы не можете найти себе профессию по душе? Вам не нравится ваша текущая работа? Собрали список из самых необычных позиций, на которые еще не поздно претендовать.

Может быть что-то из этого списка окажется вашим призванием. 18. Заталкиватель людей в вагон

Эта профессия появилась в Японии, когда в самый час-пик люди не могут попасть в поезд из-за переполненных вагонов. Для этого к японцам подходит человек и помогает попасть в поезд. Кроме того, он может даже выгнать вас из вагона, если, по его мнению, он слишком переполнен. 17. Профессиональный проситель прощения

Еще одна профессия родом из Японии, но получившая широкое распространение по всему миру. Очень часто к услугам профессиональных просителей прощения прибегают авиакомпании. Другими клиентами мастеров прощения становятся влюбленные парочки.

Цена профессионального извинения варьируется в зависимости от ситуации. Личный контакт может обойтись в 240 долларов, а электронное письмо или телефонный звонок будет стоить 96 долларов. 16. Торговец током

Этот вид заработка придумали в Мексике для тех случаев, когда пьяным людям на улице необходимо срочно протрезветь. Продавцы током ходят с деревянными ящиками, в которых находится источник тока, в надежде найти смелых клиентов. 15. Определитель полов у цыплят

Работники, занятые в этой сфере, проводят все свои дни напролет разгадыванием полов у цыплят. В Великобритании профессиональные распознаватели гендерных отличий у цыплят получают до 61 тыс. долларов в год. 14. Подогреватель постелей

Эту нехитрую деятельность придумала одна российская женщина, работающая в сфере гостиничного бизнеса. Она профессионально подогревает кровати постояльцев отелей прямо перед тем, как они лягут спать.

Катаясь по чужим кроватям, она берет за свою работу 79 долларов за ночь и 1,661 долларов в месяц. 13. Блокировщики автомобильных номеров

Эта профессия появилась в Тегеране, где в поисках решения проблемы с переполненными дорогами, местные власти ввели ряд ограничений для автомобилистов.

Например, для машин, чьи номера заканчиваются на те или иные числа, проезд разрешен по определенным дням, а для других запрещен. Поэтому владельцы авто начали нанимать специальных людей, которые скрывают их автомобильные номера перед камерами наблюдения. 12. Профессиональный плакальщик

Практика организации качественных траурных процессий зародилась еще в Древнем Египте. На сегодняшний день она широко применяется в странах Ближнего Востока, Азии и Великобритании.

Вы можете нанять профессионального плакальщика, если на похороны пришло недостаточное количество людей, а может вы не щедры на эмоции и хотите, чтобы за вас поплакал кто-нибудь другой. 11. Человеческое чучело

Идея одушевить соломенное чучело была реализована в канадской провинции Квебеке, где местные фермеры всей душой ненавидят гусей в период их миграции.

Профессиональные пугала вооружены и опасны, по крайней мере для гусей точно. 10. Запаховед

Этим людям платят за то, что они оценивают запах изо рта другого человека. Почему-то в этой области оценивание осуществляется по девятибальной шкале. Запаховеды помогают компаниям по производству жвачек или жидкостей для полоскания рта протестировать эффективность их продукции.

После того, как человек с неприятным запахом вопользуется освещающими средствами, запаховеды выставляют новые оценки. 9. Лего-артист

Лего-мастера строят сложнейшие конструкции из маленьких деталей, создавая при этом настоящие произведения искусства. Стартовая зарплата профессионалов лего-строительства составляет порядка 38-ми тыс. долларов. 8. Профессиональный взломщик сейфов

Может быть эта профессия и не кажется нам такой абсурдной, ведь мы часто видели ее во многих фильмах про ограбления. Но сегодня это ремесло получило свой официальный статус.

Услугами профессиональных взломщиков пользуются банки, военные, полиция и, конечно, простые люди. 7. Туалетный гид

Профессия туалетного гида распространена в Китае. Он может потребоваться в самый ответственный момент вашего времяпрепровождения в большом городе. За символическую плату туалетный гид покажет ближайшую уборную, а вы с радостью воспользуетесь его ценными услугами. 6. Испытатель презервативов

Когда все производственные тесты уже сделаны, на проверку прочности резиновых изделий приходит испытатель презервативов.

Ему необходимо пользоваться ими на протяжении 6-12 месяцев, и потом дать свой окончательный вердикт на прочность, надежность и удобность. 5. Профессиональный обниматель

Не у всех есть возможность обняться с любимым человеком после трудного рабочего дня. На помощь одиноким людям приходят профессиональные обниматели, которые устанавливают с клиентом дружеские отношения, а также всегда готовы прийти пообниматься.

Эта профессия распространена в Америке, где высококвалифицированный обниматель может зарабатывать до 400 долларов за ночь. 4. Оценщик гладкости кожи лица

Профессией такого специалиста пользуются компании, производящие средства по уходу за кожей. Благодаря высокоразвитым тактильным ощущениям, оценщики гладкости кожи лица стараются дать объективное мнение по поводу того или иного средства. То есть, этим людям платят за прикосновения к лицам других людей. 3. Няня страуса

Все верно, за страусом тоже надо приглядывать. Эта профессия распространены в Южной Африке и других частях света, где маленькие страусы нуждаются в заботе.

Няньки страусов стараются оградить маленьких особей от незащищенной среды, которая может плохо повлиять на развитие животного. 2. Охранник автомобиля

Опять же, кому-то эта профессия покажется вполне обычной, однако в странах Бразилии и Коста-Рики специально нанимаются квалифицированные люди, готовые смотреть за вашим автомобилем. В этих странах нередки случаи с кражами и порчей машин. 1. Очередист

Для этой профессии уже давно было пора создать профсоюзы. Профессиональные очередисты готовы стоять за вас в любой критической ситуации — будь то покупка нового айфона или распродажа на «Черной пятнице».