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Пилот перевернул самолет при посадке
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Пилот перевернул самолет при посадке 

Рамблер 22 марта 2018
67-летний американец испытал технические возможности своего спортивного самолёта. Он летел над островом Уоллес в штате Орегон и решил совершить посадку. Выбрав площадку, покрытую песком, мужчина приземлился и проехал какое-то время на шасси, однако потом как-то умудрился перевернуть самолёт, таким образом тестируя его. Как сообщают СМИ, пилот-испытатель не пострадал во время этого эксперимента, однако на помощь ему были отправлены спасатели на вертолёте. На кадрах, снятых с высоты, виден перевёрнутый самолёт без явных повреждений.
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