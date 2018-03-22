Умная собака ограбила книжный магазин

Курьёзный инцидент в книжном магазине в бразильском городке попал в объектив камеры видеонаблюдения. Бродячая собака зашла в магазин, осмотрелась и выбрала себе книгу. За покупку она платить не стала, а просто выбежала из магазина с книгой в зубах. Продавцы, которые обнаружили пропажу позднее, одобрили выбор животного — собака унесла книгу с названием «Дни расставания». Но эта история имела продолжение. Волонтеры узнали о собаке-интеллектуалке и забрали её в приют. Она получила кличку Кустелина и сейчас ждёт хозяина. Так что дни расставания для этой любительницы чтения завершаются.