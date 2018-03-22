Ещё
Зачем Китай хотел истребить всех воробьев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем Китай хотел истребить всех воробьев 

Don't Panic 22 марта 2018
Фото: Don't Panic
В рамках программы «Большой скачок» Китай должен был провести полную модернизацию экономики. Начать решили с сельского хозяйства — уничтожить всех вредителей на полях, да и дело с концом. Однако, что-то пошло не так.
В 1958 году Мао Дзэдуну доложили, что мелкие вредители уничтожают на полях провизию, которой хватило бы 35 миллионам людей. Руководитель пришел в ярость и постановил: крыс, комаров, мух и воробьев вывести под корень.
Начали с воробьев. Уничтожить их было просто: в полете птица может провести лишь 15 минут — китайцы вышли в поля и били в барабаны, воробьи не могли сесть на отдых и падали на землю.
Разоряли и гнезда. За три дня в Пекине погибло примерно 100 000 воробьев. В дело пошли школьники: их снимали с уроков и вели целенаправленно охотиться на птиц. Вот радости было!
Агитплакаты, радио, новости. Весь Китай ликовал победам над воробьями. Газеты полнились фотографиями мертвых птиц. Всего за год жители Поднебесной извели около миллиарда воробьев. А что же урожай?
Да, в следующем году с полей собрали больше. Партия поздравила китайцев с успешным завершением первого этапа борьбы с вредителями. Но чуть позже начались реальные проблемы.
Воробьи — главный враг саранчи. А размножаются эти насекомые со страшной скоростью. Саранча уничтожила вообще все на китайских полях, начался голод.
За короткое время погибло около 30 миллионов китайцев. Коммунисты у власти быстро «переобулись», призвав прекратить охоту на воробьев. Их, кстати, товарищу Мао пришлось покупать в Канаде.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии3
10 фраз, которые не произнесет умный человек79
На поверхности Луны обнаружили колесо43
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение