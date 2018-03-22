Зачем Китай хотел истребить всех воробьев

В рамках программы «Большой скачок» Китай должен был провести полную модернизацию экономики. Начать решили с сельского хозяйства — уничтожить всех вредителей на полях, да и дело с концом. Однако, что-то пошло не так.

В 1958 году Мао Дзэдуну доложили, что мелкие вредители уничтожают на полях провизию, которой хватило бы 35 миллионам людей. Руководитель пришел в ярость и постановил: крыс, комаров, мух и воробьев вывести под корень.

Начали с воробьев. Уничтожить их было просто: в полете птица может провести лишь 15 минут — китайцы вышли в поля и били в барабаны, воробьи не могли сесть на отдых и падали на землю.

Разоряли и гнезда. За три дня в Пекине погибло примерно 100 000 воробьев. В дело пошли школьники: их снимали с уроков и вели целенаправленно охотиться на птиц. Вот радости было!

Агитплакаты, радио, новости. Весь Китай ликовал победам над воробьями. Газеты полнились фотографиями мертвых птиц. Всего за год жители Поднебесной извели около миллиарда воробьев. А что же урожай?

Да, в следующем году с полей собрали больше. Партия поздравила китайцев с успешным завершением первого этапа борьбы с вредителями. Но чуть позже начались реальные проблемы.

Воробьи — главный враг саранчи. А размножаются эти насекомые со страшной скоростью. Саранча уничтожила вообще все на китайских полях, начался голод.