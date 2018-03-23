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Странные оранжевые огни заметили в горах Аризоны
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Странные оранжевые огни заметили в горах Аризоны 

Рамблер 23 марта 2018
Во время путешествия в горы житель штата Аризона запечатлел на камеру мобильного телефона загадочное явление. Возле двух скал он заметил два больших оранжевых огня, зависших в воздухе.
Растерявшись, мужчина даже не сразу сообразил сделать фото странных объектов, но спохватившись, все же сделал несколько снимков. И вовремя: загадочные огни внезапно просто растворились в воздухе.
Очевидец жалеет, что не догадался записать видео, но и его снимки весьма заинтересовали уфологов. В частности, один из них, Скотт Уоринг, предположил, что именно в этих горах располагаются "ворота" в подземную базу инопланетян. Исследователь полагает, что там скрыто множество летающих тарелок, а мужчина, сделавший снимок, видел огни одной из них.
Уоринг не исключает того, что летающие аппараты представителей внеземных цивилизаций могут быть невидимы человеческому глазу и лишь "фары" воздушных машин изредка мы можем наблюдать в воздухе.
Впрочем, уфолог не отрицает, что в данном случае огни могут являться вовсе не деталями космического аппарата, а шаровыми молниями весьма крупных размеров.
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