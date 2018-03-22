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Обезьяна пьёт водку в компании хозяина
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Обезьяна пьёт водку в компании хозяина 

Рамблер 22 марта 2018
Главным героем ролика, снятого хозяином животного, стал Яша. Время от времени мужчина уважительно именует питомца Яковом Николаевичем. Яша впечатлил пользователей Сети пристрастием к алкогольным напиткам — на кадрах он не без удовольствия пьёт водку, которой угощает его хозяин. Параллельно примат слушает рассуждения о жизни России и выборах. Закусывать крепкое спиртное обезьяна предпочитает фруктами. И, судя по ролику, подобные застолья для Якова Николаевича — не редкость. Хозяин между делом уточняет, что в нетрезвом состоянии он «дурной».
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