Обезьяна пьёт водку в компании хозяина

Главным героем ролика, снятого хозяином животного, стал Яша. Время от времени мужчина уважительно именует питомца Яковом Николаевичем. Яша впечатлил пользователей Сети пристрастием к алкогольным напиткам — на кадрах он не без удовольствия пьёт водку, которой угощает его хозяин. Параллельно примат слушает рассуждения о жизни России и выборах. Закусывать крепкое спиртное обезьяна предпочитает фруктами. И, судя по ролику, подобные застолья для Якова Николаевича — не редкость. Хозяин между делом уточняет, что в нетрезвом состоянии он «дурной».