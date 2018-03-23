Ещё
Призрак мальчика напугал охранников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Призрак мальчика напугал охранников 

Рамблер 23 марта 2018
Пользователь одной из популярных зарубежных соцсетей поделился загадочной записью с камеры видеонаблюдения. Устройство зафиксировало под лестницей многоквартирного дома призрак мальчика.
Мужчина работает охранником в этом здании и утверждает, что очевидцами странного явления стали и его сослуживцы. Объяснить произошедшее мужчина не может, но отмечает, что запись подлинная и просит специалистов разобраться в том, что произошло.
Если вы просмотрите запись до конца, то увидите, как предполагаемый фантом неожиданно улетает в сторону с огромной скоростью и покидает поле зрения камеры.
— рассказывает охранник.
Автор видео добавил, что, выполняя свои обязанности, он совершает обход здания каждую ночь. И еще накануне обнаружил, что в том месте под лестницей, где материализовался призрак, почувствовал аномальный холод.
Мужчина добавляет, что здание, в котором он работает, новое, но здесь уже умерло два человека, правда, детей среди них не было.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии3
10 фраз, которые не произнесет умный человек79
На поверхности Луны обнаружили колесо43
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение