Призрак мальчика напугал охранников

Пользователь одной из популярных зарубежных соцсетей поделился загадочной записью с камеры видеонаблюдения. Устройство зафиксировало под лестницей многоквартирного дома призрак мальчика.

Если вы просмотрите запись до конца, то увидите, как предполагаемый фантом неожиданно улетает в сторону с огромной скоростью и покидает поле зрения камеры. Мужчина работает охранником в этом здании и утверждает, что очевидцами странного явления стали и его сослуживцы. Объяснить произошедшее мужчина не может, но отмечает, что запись подлинная и просит специалистов разобраться в том, что произошло.

— рассказывает охранник.

Автор видео добавил, что, выполняя свои обязанности, он совершает обход здания каждую ночь. И еще накануне обнаружил, что в том месте под лестницей, где материализовался призрак, почувствовал аномальный холод.

Мужчина добавляет, что здание, в котором он работает, новое, но здесь уже умерло два человека, правда, детей среди них не было.