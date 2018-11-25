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Головоломка с кофе, которую трудно решить 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Twitter
Мы знаем, вы любите головоломки. Скажем по секрету: наша редакция тоже. Предлагаем вам еще одну. Попробуйте понять, в какие из чашек попадет кофе и в какой последовательности?
Эта головоломка появилась в Сети некоторое время назад и заставила людей поломать голову. Вариантов ответов было много: кто-то считал, что кофе попадет в 4,9,7 и 5 чашки. У кого-то была и другая версия, например, только в 4 чашку.
Эта головоломка хороша не только тем, что она дает возможность немного пошевелить мозгами, но и тем, что верный ответ скрыт на исходной картинке. Он очевиден, нужно лишь внимательней присмотреться.
Вернитесь к изображению и перепроверьте себя. Готовы узнать верный ответ?
На самом деле кофе попадает в одну единственную чашку — под номером 5. Ведь если приглядеться, то станет очевидно, что пути к чашкам под другими номерами перекрыты, поэтому жидкость туда попросту не попадет.
Безумный мир
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