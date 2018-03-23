Полицейские Великобритании задержали Гомера Симпсона

Сайт новостной компании The Sun сообщает о забавном казусе на дороге в Милтон-Кинс, городе на юго-востоке Великобритании.

Автомобилист, остановленный по требованию дорожной полиции , в ходе проверки документов попытался обмануть стражей порядка, предъявив водительские права, выданные на имя самого Гомера Симпсона. Водительское удостоверение было зарегистрировано на имя известного персонажа мультсериала «Симпсоны», содержало данные о нем, его личную подпись и знаменитый адрес —Спрингфилд, 28, США (28 Springfield Way, USA).

Предъявив права, аферист даже произнес известную реплику Гомера: «D’Oh!».

Но комичность ситуации на этом не заканчивается. Даже не смотря на отсутствие сходства с вымышленным персонажем и то, что владелец прав вряд ли является тезкой Гомера Симпсона, уловка вряд ли сработала бы. На правах была указана неверная дата рождения персонажа. Согласно предъявленному удостоверению, день рождения Гомера — 4 августа 1963 года, но, по «Симпсонам», он родился 12 мая 1956 года, а значит права должны считаться недействительными.

Миллионы водителей в Великобритании рискуют получить штраф от полиции за устаревшие или неверные данные в своих водительских удостоверениях. Но именно этот случай не смог остаться незамеченным.