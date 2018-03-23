Кошка приняла подругу за пианино

Пользователи Сети умиляются новому ролику с котиками. Героини видео — две кошки, одна из которых мнёт лапами спину другой, словно играет увлекательную пьесу на пианино. Приятная процедура продолжается довольно долго, причём в ролике отчётливо слышно урчание одной из кошек. Специалисты объясняют такие действия пушистых питомцев воспоминаниями из младенчества: лапками котята стимулируют выработку молока у мамы. Существует и иное объяснение: кошки известны как чувствительные врачеватели, они природным чутьём обнаруживают источник боли у человека и своеобразным массажем пытаются снять боль.