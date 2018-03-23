Призрак летчицы до сих пор возвращается к штурвалу

Безусловно, призраки в Англии чувствуют себя как дома. Очередной случай паранормальной активности зафиксировал Тони Фергюсон . Надо отметить, что место появления, как и личность привидения, отличаются оригинальностью.

Самолет 1943 года в музее Саутгемптона давно является объектом пристального внимания исследователей потусторонних явлений. Считается, что женщина, бывшая когда-то на нем вторым пилотом, и после смерти навещает свой аппарат.

Тренер по фитнесу Тони Фергюсон решил проверить популярные слухи. Начинающий охотник за привидениями предпринял первую попытку пообщаться с призрачной летчицей в октябре прошлого года. Правда, контакт оказался неудачным: Тони испытывал непреодолимый ужас, призрак отозвался стуком, после чего видеокамера охотника без посторонней помощи упала на пол.

Однако мужчина собрался с силами и постарался исправить первое впечатление о себе. Дама повела себя более миролюбиво и показалась Тони в виде светящегося пера, которое и попало на видео.

Мужчина уверен, что его видео неопровержимо доказывает реальность загробного мира.