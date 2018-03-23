Остров Крит превратился в Марс

В Сети появились видео и снимки, которые словно присланы с Марса: все вокруг окрашено в оранжевый цвет. Все это — свидетельства уникального природного явления, которое сейчас переживает остров Крит.

В красный цвет все на греческом острове окрасила пыльная буря, пришедшая с африканского континента. Крит сейчас напоминает съемочную площадку какого-то фантастического фильма о Красной планете.

Увы, это не фантастика, а реальность. Редкое природное явление, причиной которого метеорологи считают высокое давление, заставило жителей острова прятаться в домах или выходить на улицу в специальных защитных масках.

Опасность подстерегает владельцев автомобилей: видимость из-за красной пыли не превышает нескольких метров. Концентрация твердых частиц в воздухе превышает норму почти в 95 раз, представляя опасность для здоровья людей.

По прогнозам специалистов, ситуация должна улучшиться уже к вечеру. Сейчас же жители Крита могут в полном смысле почувствовать себя инопланетянами. И всерьез задуматься, а стоит ли людям колонизировать Марс?