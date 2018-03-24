В офисах Сеула принудительно отключат компьютеры

В Южной Корее бум трудоголизма. Местные клерки стараются работать максимальное количество часов. Этот факт очень беспокоит власти, поэтому в мэрии Сеула было принято интересное и очень радикальное решение. В местных офисах по пятницам начнут принудительно отключать компьютеры.

Нововведение вступит в силу уже 30 марта и пройдет в три этапа: сначала компьютеры будут автоматически отключаться в 8 часов вечера, затем на полчаса раньше, после этого и вовсе в 7 часов вечера.

Данная инициатива будет распространятся на всех работников, кроме тех, кому необходимо сделать исключение.

Удивительно, но более половины (67% работников) попросили не включать их в программу тестирования.

Корейцы считаются одной из самых трудолюбивых наций. При пятидневной рабочей неделе они успевают проработать 12 дополнительных часов (сверх сорокачасовой недельной нормы). И это уже после введения ряда ограничений, направленных на уменьшение количества времени, которую местные жители проводят на работе.