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Гора, на которую можно подняться за секунду 

Рамблер 1 час назад
Китай — страна самых интересных рекордов. Кроме всем известных достижений, китайцы по праву гордятся самой маленькой горой в мире.
Собственно, с первого взгляда эту гору можно принять за очень большой камень, ее высота — всего 0,6 метров. Однако жители провинции Шаньдун упорно считают ее горой.
Ее нашли несколько веков назад. По местному преданию, гора перестала расти после нанесенного оскорбления — некая женщина справила на нее нужду.
Вопреки уверениям экспертов, которые называют местную достопримечательность просто большим камнем, жители продолжают гордиться своей миниатюрной горой.
Впрочем, есть версия, что основная часть скалы скрыта под землей и уходит на 48 м в глубину. Поэтому каменный выступ получил официальное право называться «горой».
Шаньдун (что значит "восток гор") — провинция на востоке Китая. Здесь находится город Цюйфу, родина знаменитого философа Конфуция.
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