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На видео удалось заснять спаривание чертей
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На видео удалось заснять спаривание чертей 

Рамблер 23 марта 2018
Воды атлантического океана неподалеку от Азорских островов пользуются интересом у любителей дикой природы. Семья Якобсенов, увлекающихся съемкой документальных видео о природе, исключением не стала. Именно эта пара заметила морских чертей во время их спаривания.
Метод соития этих представителей океана называется "сексуальным паразитизмом". На видео видно, что размер самца, пристроившегося к брюху своей "возлюбленной", во много раз меньше размера самки. Но тем не менее он способен получить во время спаривания нужные ему питательные вещества, а партнершу обеспечить спермой, необходимой для ее оплодотворения.
Опубликовали ролик специалисты Вашингтонского университета.
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