На видео удалось заснять спаривание чертей

Воды атлантического океана неподалеку от Азорских островов пользуются интересом у любителей дикой природы. Семья Якобсенов, увлекающихся съемкой документальных видео о природе, исключением не стала. Именно эта пара заметила морских чертей во время их спаривания.

Метод соития этих представителей океана называется "сексуальным паразитизмом". На видео видно, что размер самца, пристроившегося к брюху своей "возлюбленной", во много раз меньше размера самки. Но тем не менее он способен получить во время спаривания нужные ему питательные вещества, а партнершу обеспечить спермой, необходимой для ее оплодотворения.

Опубликовали ролик специалисты Вашингтонского университета.