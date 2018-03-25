Толстый кот остановил драку

Толстый кот сумел остановить разгорающийся конфликт и стал звездой Youtube.

Первоначально ролик был размещен на портале Reddit. Толстый кот случайно вмешался в "спор" двух других котов, которые так орали друг на друга, что вот-вот должны были подраться. Но толстяк сумел их примирить. На самом деле он просто пришел и красиво улегся между ними. Миролюбивое животное своим примером показало, как нужно относиться к жизни и вообще. Конфликт быстро был исчерпан, стороны разошлись вполне довольные друг другом. Как это было, смотрит на видео.