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Толстый кот остановил драку
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Толстый кот остановил драку 

Рамблер 25 марта 2018
Толстый кот сумел остановить разгорающийся конфликт и стал звездой Youtube.
Первоначально ролик был размещен на портале Reddit. Толстый кот случайно вмешался в "спор" двух других котов, которые так орали друг на друга, что вот-вот должны были подраться. Но толстяк сумел их примирить. На самом деле он просто пришел и красиво улегся между ними. Миролюбивое животное своим примером показало, как нужно относиться к жизни и вообще. Конфликт быстро был исчерпан, стороны разошлись вполне довольные друг другом. Как это было, смотрит на видео.
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