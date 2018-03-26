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«Мороженки» из Владивостока заплывали меж льдин
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«Мороженки» из Владивостока заплывали меж льдин 

Рамблер 26 марта 2018
Жительницы Владивостока окунулись в ледяную воду Японского моря. «Мороженки из Владивостока» уверяют, что в местных акваториях вода тёплая. Перед заплывом произвели замер температуры воды. Термометр показал -1,5 градуса. Отважные любительницы моржевания рассказали, что они купаются в ледяной воде регулярно, но посетовали на отсутствие специализированных мест для купания. Перед тем, как зайти в море, девушки увидели неподалёку несколько нерп, но животные не помешали заплыву. Кстати, прозвище «мороженки» они получили от журналистов, однако сами себя по-доброму называют «отмороженными».
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