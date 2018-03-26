Упитанный котище предотвратил драку

Толстый кот своим беспардонным поведением случайно разнял двух других котов, готовившихся к схватке. На кадрах ролика видно, как два кота угрожающе смотрят друг на друга и запугивающе мяукают, явно собираясь начать борьбу. Однако внезапно к ним присоединяется третий кот весьма внушительных габаритов. Сначала он изучающе посмотрел на присутствующих, а затем безмолвно завалился на бок, ошарашив коллег. Такого поворота коты-оппоненты не ожидали и от удивления прекратили противостояние. Один из них удалился, а другой ещё некоторое время смотрел на кота-миротворца.