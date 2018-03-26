Ещё
Упитанный котище предотвратил драку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Упитанный котище предотвратил драку 

Рамблер 26 марта 2018
Толстый кот своим беспардонным поведением случайно разнял двух других котов, готовившихся к схватке. На кадрах ролика видно, как два кота угрожающе смотрят друг на друга и запугивающе мяукают, явно собираясь начать борьбу. Однако внезапно к ним присоединяется третий кот весьма внушительных габаритов. Сначала он изучающе посмотрел на присутствующих, а затем безмолвно завалился на бок, ошарашив коллег. Такого поворота коты-оппоненты не ожидали и от удивления прекратили противостояние. Один из них удалился, а другой ещё некоторое время смотрел на кота-миротворца.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии2
10 фраз, которые не произнесет умный человек79
На поверхности Луны обнаружили колесо43
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение