Ещё
Коты против собаки: потасовка на шахматном матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коты против собаки: потасовка на шахматном матче 

Рамблер 26 марта 2018
Пользователи Интернета восторгаются невозмутимостью собаки, которая наблюдала за подравшимися котами. Участники этого забавного видео — два кота и собака. Соперники сидят по разные стороны шахматной доски и будто играют в шахматы. Внезапно один из котов нападает на другого, тот отвечает. Меж тем, собака вообще не реагирует на происходящее и остаётся спокойной. Вероятно, пёс решил воспользоваться кошачьей сварой, чтобы обстоятельно обдумать следующий ход. Ролик уже стал очень популярен, комментаторы отмечают, что выдержке собаки можно позавидовать.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии2
10 фраз, которые не произнесет умный человек79
На поверхности Луны обнаружили колесо43
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение