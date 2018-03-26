Коты против собаки: потасовка на шахматном матче

Пользователи Интернета восторгаются невозмутимостью собаки, которая наблюдала за подравшимися котами. Участники этого забавного видео — два кота и собака. Соперники сидят по разные стороны шахматной доски и будто играют в шахматы. Внезапно один из котов нападает на другого, тот отвечает. Меж тем, собака вообще не реагирует на происходящее и остаётся спокойной. Вероятно, пёс решил воспользоваться кошачьей сварой, чтобы обстоятельно обдумать следующий ход. Ролик уже стал очень популярен, комментаторы отмечают, что выдержке собаки можно позавидовать.