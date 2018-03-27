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Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
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Загадочные «башни» в облаках над Флоридой 

Рамблер 12 часов назад
Пользователи Сети озадачены новыми снимками странных аномалий, которые в последнее время с пугающей регулярностью происходят на Земле.
Описываемый случай, правда, больше "надземный". Пассажир самолета, следующего к курорту Форт-Лодердейл, сделал снимки загадочного явления, которое заметил во время полета.
На высоте 12 тысяч метров в облаках, по свидетельству очевидца, вдруг возникли странные сооружения. Сначала мужчине показалось, что из облаков торчат вершины каких-то зданий, но он быстро сообразил, что рукотворных строений такой высоты на Земле просто не существует.
Наблюдательный пассажир сделал несколько фотографий странных объектов. Позже он признался, что рассмотрев их получше, пришел к выводу, что они напоминают две огромные подводные лодки с поднятыми перископами. По утверждению очевидца, "лодки" были статичны, по крайней мере он не заметил никаких признаков движения.
Позже мужчина передал снимки уфологическому обществу MUFON, но пока какого-то научного объяснения этому явлению не дали.
Пользователи Сети выдвигают свои теории: кто-то связывает странное явление с деятельностью инопланетян, другие же заявляют, что ничего загадочного в этих "башнях-лодках" нет — просто облака "шалят", создавая иллюзию сооружений.
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