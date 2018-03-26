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«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
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«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой 

Рамблер 26 марта 2018
Обычное задание для детского сада сделало маленького жителя города Нэшвилл звездой Сети.
После изучения погодных явлений в одном из детских садов детей попросили снять свой собственный прогноз погоды, чтобы закрепить пройденный материал. Одно видео получилось настолько забавным, что в считанные часы облетело сеть и сделало "ведущего" этого выпуска мегапопулярным.
В роли метеоролога на видео выступил Карден Кортс, а помогал ему в подготовке выпуска его отец.
По задумке "режиссера" в руках ребенок, рассказывающий о природных явлениях, держит так называемый "симулятор погоды". Нажимая на кнопки, мальчик как будто оказывается то в эпицентре урагана, то под проливным дождем, то в центре снежной бури и показывает свою реакцию на происходящее.
Видео забавного прогноза погоды стало невероятно популярным в Сети, его заметили владельцы телевизионной сети WeatherNation (штат Колорадо) и пригласили артистичного мальчика записать прогноз для Денвера уже в настоящей студии.
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