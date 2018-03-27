Космический зонд обнаружил жизнь на Земле

Еще в 1990 году, когда следовавший к Юпитеру зонд Galileo совершал маневр вокруг Земли, он провел уникальные наблюдения нашей планеты. По идее, подсказанной Карлом Саганом , он получил ее спектры, отметив в атмосфере значительное количество метана и кислорода, указывающих на фотосинтез, а также зарегистрировал радиоимпульсы, непохожие на сигналы естественного происхождения. Эксперимент стал первой практической попыткой рассмотреть Землю с точки зрения внеземных ученых и проверить в действии средства поиска жизни за ее пределами.

Недавно опыт Сагана повторили ученые, работающие с зондом OSIRIS-REx. В 2016 году аппарат стартовал к астероиду Бенну, чтобы в 2019-м попытаться собрать с него пробы грунта и еще через четыре года доставить их на Землю. Пока же, двигаясь по своей сложной траектории, он сблизился с нами на расстоянии в 22 раза меньше орбиты Луны и направил инструменты на родную планету. О результатах работы рассказал профессор Аризонского университета Данте Лоретта (Dante Lauretta), выступивший с докладом на 49-й ежегодной конференции Lunar and Planetary Science.

По словам ученого, максимальное сближение OSIRIS-REx с Землей зафиксировано 2 октября 2017 года и составило всего 17 237 километров — в разы ниже орбит геостационарных спутников. В это время зонд использовал целый набор инструментов, включая камеры и спектрометры видимого и ИК-диапазонов, — на таком расстоянии «рассмотреть» земную жизнь с их помощью не составило труда. Аппарат заметил водный пар в воздухе, материки и океаны на поверхности. Установлено распределение в атмосфере углекислого газа, молекулярного кислорода, метана — последние два считаются важными признаками жизни на планете. Измерена температура.

Интересным отличием от результатов начала 1990-х оказался состав воздуха. OSIRIS-REx зарегистрировал на 12 процентов большее содержание метана и 14 процентов больше углекислого газа, чем во времена Galileo. Интересно, но вполне ожидаемо: сегодня на планете живет на пару миллиардов больше людей, выросли объемы загрязнений, да и последствия их мы ощущаем куда заметнее, чем это было при жизни Карла Сагана.