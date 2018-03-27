На поверхности Луны обнаружили колесо

Уфологи всего мира ищут следы присутствия внеземных цивилизаций на нашей планете и вне ее. Один из них, взявший себе псевдоним Джордж Грэхэм, в последнее время радует посетителей своего YouTube-канала новыми доказательствами существования пришельцев. Не так давно неутомимый наблюдатель поделился со своими зрителями записью, на которой якобы запечатлен мертвый инопланетянин.

А на днях Грэхэм поделился со своими подписчиками снимками, сделанными космонавтами "Аполона-17", на которых, по мнению уфолога, четко видно лежащее на поверхности Луны колесо.

Удивителен, конечно, сам факт присутствия рукотворного объекта на спутнике Земли, но Джордж отмечает еще и другую странность: на фотоснимках, сделанных парой минут раньше, никакого колеса нет и в помине.

Пользователи предположили, что "колесо" могло оказаться простым дефектом съемки. А некоторые даже усмотрели в этом факте очередное доказательство того, что американцы на самом деле не были на Луне: колесо случайно попало в кадр в студии, где производили съемку, которую затем выдали за сенсационное покорение спутника Земли.