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На поверхности Луны обнаружили колесо
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На поверхности Луны обнаружили колесо 

Рамблер 9 часов назад
Уфологи всего мира ищут следы присутствия внеземных цивилизаций на нашей планете и вне ее. Один из них, взявший себе псевдоним Джордж Грэхэм, в последнее время радует посетителей своего YouTube-канала новыми доказательствами существования пришельцев. Не так давно неутомимый наблюдатель поделился со своими зрителями записью, на которой якобы запечатлен мертвый инопланетянин.
А на днях Грэхэм поделился со своими подписчиками снимками, сделанными космонавтами "Аполона-17", на которых, по мнению уфолога, четко видно лежащее на поверхности Луны колесо.
Удивителен, конечно, сам факт присутствия рукотворного объекта на спутнике Земли, но Джордж отмечает еще и другую странность: на фотоснимках, сделанных парой минут раньше, никакого колеса нет и в помине.
Пользователи предположили, что "колесо" могло оказаться простым дефектом съемки. А некоторые даже усмотрели в этом факте очередное доказательство того, что американцы на самом деле не были на Луне: колесо случайно попало в кадр в студии, где производили съемку, которую затем выдали за сенсационное покорение спутника Земли.
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