Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло

Молодого человека в невменяемом состоянии засняли автолюбители Екатеринбурга. Видеорегистратор одного автомобилиста запечатлел, как по проезжей части навстречу машине бежал мужчина в спортивном костюме, а потом внезапно запрыгнул сначала на капот, а потом и на лобовое стекло. Водитель притормозил, а мужчина, проехав несколько метров, спрыгнул с машины и отправился дальше. Спустя некоторое время тот же прыгун попал на камеру другого автолюбителя. Он по-прежнему бегал и запрыгивал на авто. Поймать хулигана смогли объединившиеся водители, они же скрутили его и вызвали полицию и скорую.