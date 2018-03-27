Ещё
В торговом центре нашли тайную комнату
Далее:
Читайте также:
Ещё

В торговом центре нашли тайную комнату 

dom.lenta.ru 27 марта 2018
Фото: dom.lenta.ru
Сотрудники благовещенского торгового центра «Товары для дома» изучили план здания и обнаружили, что в подвале долгие годы находится скрытое помещение, вход в которое замурован. Об этом сообщает региональное информационное агентство «Амур. Инфо».
«Открытие сделали случайно, когда изучали планы здания, — отметил маркетолог торгового дома Дмитрий Евсеев. — Комната была на чертежах, но ее не было "в жизни". На планах было помечено, что там пустота. Помещение больше 25 квадратных метров».
После разбора участка стены в тайной комнате обнаружили строительный мусор и кошелек советских времен.
«Денег в нем не было, — пояснил Евсеев. — Только личные вещи: детская фотография, что-то вроде шпаргалки, рецепт, записки. По датам мы установили, что все это случилось в 1985-1986 году, когда проводилась реконструкция здания. Мы предположили, что кто-то из строителей этот кошелек украл, деньги взял и таким образом скрыл улики, спрятав кошелек в замурованной комнате».
Ранее в марте 2018 года сообщалось о том, что жительница Кишинева во время уборки в своей квартире обнаружила на балконе хранившуюся там мину советских времен. По заключению саперов, предмет оказался безопасным.
dom.lenta.ru: последние новости
Стены зла Завораживающе черные дома со всего мира «Это Хрущев к тебе приходит, ботинком стучит»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 обычных вещей, за которые казнят в Северной Корее232
Как появились воры в законе33
Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков6
У каких народов измена — знак гостеприимства53
Тест: правда или нет?48
Видео
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
00:54
Шимпанзе отправился за пирожками в Краснодаре
Безумный мир
10:01
Неадекват в трусах бил машины голыми руками
Безумный мир
02:41
Птица носилась по салону лайнера
Безумный мир
00:20
Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение