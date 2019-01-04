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Мальчик, который хлопает в ладоши быстрее всех 

Рамблер 3 часа назад
Таланты бывают разные: кому-то удается складывать в уме пятизначные числа, кто-то потрясающе танцует или рисует. Но есть и уникальные таланты, странные, но от этого не менее интересные.
Например маленький американец по имени Севен Уэйд известен тем, что умеет хлопать в ладоши быстрее всех на свете.
Девятилетний житель Флориды однажды услышал, что рекорд по хлопанью в ладоши составляет 1000 ударов в минуту. Мальчик решил, что способен сделать намного больше хлопков и начал тренировки.
Учеба давалась непросто: порой руки Севена были абсолютно сбиты в кровь. Но своей цели упрямый мальчишка достиг: его рекорд — 1080 хлопков в ладоши за минуту. И поверьте, это очень много.
Предыдущий рекорд Уэйд побил и его имя внесли в Книгу рекордов Гиннеса.
Безумный мир , Видео
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