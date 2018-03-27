Британка сделала селфи более чем с 500 звездами

Гражданка Британии Сара Винтерман успела повстречать не менее 500 знаменитостей и сделала с ними селфи, которые иногда размещает в Instagram. Эта девушка осведомлена, кто из звезд самый приветливый и, наоборот, грубый, а также есть те артисты, которые узнают свою поклонницу в толпе.

Для многих граждан встреча со звездой является чем-то из ряда вон выходящего, но только не для Сары Винтерман, которая превратила это занятие в свое хобби.

Британка повидала лично порядка 500 звезд, но после селфи с некоторыми она не хочет вспоминать о своем опыте, поскольку эти звезды в жизни оказались весьма нахальными и даже злыми.

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Самой милой Винтерман называет Эмму Стоун , после встречи с которой девушка буквально не могла поверить в свое счастье. С некоторыми звездами жительница Британии встречалась не один раз, к примеру, с Энн Хэтэуэй . Актриса теперь даже узнает Сару в толпе, когда та снова подходит ради кадра с ней.

Первый кадр с известной личностью девушка получила в 16 лет, и с тех пор неизменно посещает по меньшей мере четыре мероприятия со звездами в месяц, где собирает селфи. Также Винтерман регулярно ведет дневник, где планирует, с кем она хотела бы заполучить совместный кадр.

Все свои снимки она публикует в сети, где активно делиться своими впечатлениями от встречи с известными личностями. За ее аккаунтами в соцсетях следят около 20 тысяч человек, в числе которых есть достаточно популярная в США теледива Эллен Дедженерес

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Между тем, Кара Делевинь даже согласилась обнять свою поклонницу. За селфи с Дженнифер Лоуренс девушка «охотилась» около 5 лет, и совсем недавно ее мечта осуществилась.