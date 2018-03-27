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Британка сделала селфи более чем с 500 звездами
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Британка сделала селфи более чем с 500 звездами 

Anews 22 часа назад
Фото: Anews
Гражданка Британии Сара Винтерман успела повстречать не менее 500 знаменитостей и сделала с ними селфи, которые иногда размещает в Instagram. Эта девушка осведомлена, кто из звезд самый приветливый и, наоборот, грубый, а также есть те артисты, которые узнают свою поклонницу в толпе.
Для многих граждан встреча со звездой является чем-то из ряда вон выходящего, но только не для Сары Винтерман, которая превратила это занятие в свое хобби.
Британка повидала лично порядка 500 звезд, но после селфи с некоторыми она не хочет вспоминать о своем опыте, поскольку эти звезды в жизни оказались весьма нахальными и даже злыми.
Anews
Самой милой Винтерман называет Эмму Стоун, после встречи с которой девушка буквально не могла поверить в свое счастье. С некоторыми звездами жительница Британии встречалась не один раз, к примеру, с Энн Хэтэуэй. Актриса теперь даже узнает Сару в толпе, когда та снова подходит ради кадра с ней.
Первый кадр с известной личностью девушка получила в 16 лет, и с тех пор неизменно посещает по меньшей мере четыре мероприятия со звездами в месяц, где собирает селфи. Также Винтерман регулярно ведет дневник, где планирует, с кем она хотела бы заполучить совместный кадр.
Все свои снимки она публикует в сети, где активно делиться своими впечатлениями от встречи с известными личностями. За ее аккаунтами в соцсетях следят около 20 тысяч человек, в числе которых есть достаточно популярная в США теледива Эллен Дедженерес.
Сара отмечает, что преобладающее число звезд с радостью соглашаются на фото, а ее фаворитами являются Энн Хэтэуэй, Кира Найтли, а также исполнительница Кэти Перри. Самыми милыми во время встречи с девушкой по ее мнению были Марго Робби, Сирша Ронан и Марк Хэмилл.
Anews
Между тем, Кара Делевинь даже согласилась обнять свою поклонницу. За селфи с Дженнифер Лоуренс девушка «охотилась» около 5 лет, и совсем недавно ее мечта осуществилась.
Для Винтерман самыми стрессовыми оказались встречи с Бенисио дель Торо и Лаверной Кокс, поэтому селфи с ними она не стала размещать в соцсетях. Винтерман работает няней, поэтому у нее получается находить замену на работе ради очередной встречи со звездой. Для девушки, которая встретилась с таким большим количеством звезд подобные события все равно остаются волнующими, и в будущем она намерена продолжать заниматься нестандартным хобби.
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