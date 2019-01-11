Тест: работа художника или сумасшедшего?

Гениальность и безумие порой идут рука об руку. История доказывает, что многие талантливые люди страдали (и страдают) разного рода психическими или неврологическими расстройствами.

С другой стороны, возможно, именно недуг помогал им творить и создавать невероятные шедевры. Кто знает, что бы ни рисовали, будь они полностью психически стабильными людьми?

Но у этой медали есть и обратная сторона: совершенно нормальные люди могут иногда изобразить настолько рвущее шаблоны, что это сложно уложить в рамки привычного, "нормального" восприятия.

Получится ли у вас найти отличия и разобраться, что перед вами: работа гения или фантазия нездорового мозга?