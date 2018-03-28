«Субмарина-призрак» испугала дайверов

В водах близ Гавайских островов дайверы, совершающие свою "прогулку" в глубинах, столкнулись с тем, что их очень напугало.

Ныряльщики с удивлением обнаружили, что в какой-то момент под ними вдруг возникла подводная лодка белого цвета, медленно проплывающая мимо и издающая странные звуки. Через некоторое время субмарина просто растворилась в морских глубинах.

Дайверам удалось снять таинственное судно необычной конструкции на видео. Ролик, разумеется, попал в Сеть и наделал много шума.

Большинство посмотревших запись склонны считать, что появление таинственной субмарины с чем-то мистическим. Некоторые отметили сходство судна с подлодкой Waikiki Atlantis, которая пропала в 1914 году и была найдена лишь спустя годы в Тихом океане. О судьбе ее экипажа до сих пор ничего не известно.

Нашлись и те, кто решили, что субмарина предназначена для туристов.