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«Субмарина-призрак» испугала дайверов
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«Субмарина-призрак» испугала дайверов 

Рамблер 9 часов назад
В водах близ Гавайских островов дайверы, совершающие свою "прогулку" в глубинах, столкнулись с тем, что их очень напугало.
Ныряльщики с удивлением обнаружили, что в какой-то момент под ними вдруг возникла подводная лодка белого цвета, медленно проплывающая мимо и издающая странные звуки. Через некоторое время субмарина просто растворилась в морских глубинах.
Дайверам удалось снять таинственное судно необычной конструкции на видео. Ролик, разумеется, попал в Сеть и наделал много шума.
Большинство посмотревших запись склонны считать, что появление таинственной субмарины с чем-то мистическим. Некоторые отметили сходство судна с подлодкой Waikiki Atlantis, которая пропала в 1914 году и была найдена лишь спустя годы в Тихом океане. О судьбе ее экипажа до сих пор ничего не известно.
Нашлись и те, кто решили, что субмарина предназначена для туристов.
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