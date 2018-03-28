«Танцующий огонек» попал в объектив камеры

В Сети появилось странное видео, записанное камерой наружного наблюдения.

В одну из ночей в объектив прибора видеозаписи попал загадочный огонек, "пляшущий" прямо перед домом.

Загадочное свечение исполняло свой замысловатый "танец" в течение почти 10 минут, а потом так же внезапно исчезло.

Владелец записи, выложил ролик в интернет и поинтересовался, может ли кто-нибудь объяснить природу этого удивительного явления.

Комментарии пестрят разнообразием догадок. Многие пользователи склонны считать, что камере удалось запечатлеть так называемые "блуждающие огни", которые считаются душами умерших людей или сущностями из других миров. Надо сказать, что обычно в объективы фото-и видеоприборов они не попадают.

Наиболее мистически настроенные пользователи предположили, что танцующий огонек вполне мог быть пришельцем или даже феей.

Но есть и те, кто предложил рациональное объяснение таинственному явлению. Материалисты полагают, что ничего загадочного в этом огоньке нет, а подобное свечение может возникнуть при появлении из-под земли природного газа, который вспыхивает при взаимодействии с кислородом.

Другие же нашли еще более прозаичный ответ: загадочный огонек — это не что иное, как обыкновенное насекомое. Например, паук, который плел ночью паутину на крыльце. А таинственное свечение — результат того, как на него попадает свет фонаря.