Призрак чуть не устроил аварию

В Сеть попало видео, снятое еще два года назад, но получившее огласку только теперь. Пользователей очень напугало увиденное.

Придорожная камера наблюдения запечатлела невероятную картину: по безлюдному шоссе едет мотоциклист, но внезапно прямо перед ним возникает фигура женщины в белом одеянии.

Водитель резко останавливается, а фигура исчезает. Но через несколько секунд призрачная женщина появляется вновь уже в другом месте.

Мотоциклист настолько потрясен и напуган, что убегает со всех ног, забыв про свой транспорт. Впрочем, его можно понять.

Пользователи Сети потрясены увиденным не меньше и обсуждают, что же это могло быть. Большинство уверены, что на видео действительно запечатлен призрак, другие же сомневаются в этом. Но разумного объяснения происходящему пока не нашел никто.