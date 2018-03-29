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Призрак чуть не устроил аварию
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Призрак чуть не устроил аварию 

Рамблер 5 часов назад
В Сеть попало видео, снятое еще два года назад, но получившее огласку только теперь. Пользователей очень напугало увиденное.
Придорожная камера наблюдения запечатлела невероятную картину: по безлюдному шоссе едет мотоциклист, но внезапно прямо перед ним возникает фигура женщины в белом одеянии.
Водитель резко останавливается, а фигура исчезает. Но через несколько секунд призрачная женщина появляется вновь уже в другом месте.
Мотоциклист настолько потрясен и напуган, что убегает со всех ног, забыв про свой транспорт. Впрочем, его можно понять.
Пользователи Сети потрясены увиденным не меньше и обсуждают, что же это могло быть. Большинство уверены, что на видео действительно запечатлен призрак, другие же сомневаются в этом. Но разумного объяснения происходящему пока не нашел никто.
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