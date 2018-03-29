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Туристка сняла на видео лох-несское чудовище
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Туристка сняла на видео лох-несское чудовище 

Lenta.ru 1 час назад
Туристка Дакота Фрэндсен из Айдахо, США, засняла 12-метровое существо в озере Лох-Несс неподалеку от замка Аркарт в горах Шотландии. Об этом сообщает Mirror.
По словам Фрэндсен, помимо огромного животного, она заметила еще несколько фигур поменьше, предположительно, детенышей существа. «Кожа "объекта" была серого цвета, почти как у бегемота. Другие существа похожей формы тоже появились из воды, но быстро исчезли», — рассказала женщина.
«Примечательно, что в воде было много фигур. Возможно, это была Несси и ее семейство», — прокомментировал Гэри Кэмпбелл, хранитель официального реестра регистрации наблюдений Лох-несского чудовища.
В 2017 году было зарегистрировано 11 случаев появления чудовища. Это число стало самым высоким за столетие.
В марте тело мертвого морского чудовища выбросило на берег в Джорджии, США. Странное существо снял на видео во время круиза по морскому заповеднику один из туристов. Автор видео американец Джефф Уоррен рассказал, что сначала принял животное за мертвого морского котика. Однако, когда их корабль подплыл ближе, пассажиры рассмотрели «нечто, больше похожее на лох-несское чудовище» с длинной шеей и маленькой головой.
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