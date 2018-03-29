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Туристка сняла лох-несское чудовище с детьми
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Туристка сняла лох-несское чудовище с детьми 

Рамблер 3 часа назад
Дакота Фрэндсен из Айдахо (США) увидела в Шотландии лох-несское чудовище длиной 12 метров с серой кожей, похожей на кожу бегемота. Женщина рассказала, что также она наблюдала рядом с таинственным животным несколько фигур меньшего размера. По её словам, это могут детёныши чудовища. Маленькие обитатели озера Лох-Несс высунулись из воды, но быстро исчезли. Хранитель официального реестра регистрации наблюдений лох-несского чудовища отметил, что это действительно могли быть Несси и её дети. Кстати, в 2017 году Несси видели 11 раз — чаще, чем когда-либо в нынешнем веке.
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