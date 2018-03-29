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Рыжая плутовка обворовала любопытного зеваку
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Рыжая плутовка обворовала любопытного зеваку 

Рамблер 2 часа назад
Мужчина увидел на улице города лисицу и сразу же начал снимать её. Пока он беседовал с животным и привлекал её внимание, пытаясь заставить подойти поближе, лиса подкралась к вещам и стащила кошелёк. Вероятно, она вознамерилась получить гонорар за участие в несанкционированной съёмке. С кошельком в зубах лисица побежала прочь, а обворованный оператор бросился за ней. Догнать ловкую хитрюгу ему не удалось, но кошелёк он всё-таки нашёл на следующий день — предусмотрительная хищница спрятала его в кустах.
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