Рыжая плутовка обворовала любопытного зеваку

Мужчина увидел на улице города лисицу и сразу же начал снимать её. Пока он беседовал с животным и привлекал её внимание, пытаясь заставить подойти поближе, лиса подкралась к вещам и стащила кошелёк. Вероятно, она вознамерилась получить гонорар за участие в несанкционированной съёмке. С кошельком в зубах лисица побежала прочь, а обворованный оператор бросился за ней. Догнать ловкую хитрюгу ему не удалось, но кошелёк он всё-таки нашёл на следующий день — предусмотрительная хищница спрятала его в кустах.