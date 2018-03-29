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Дворовый щенок вырос и оказался медведем
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Дворовый щенок вырос и оказался медведем 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Youtube
Пару лет назад китаянка по имени Дуань Шаньшань подобрала на улице милого щенка и принесла его к себе домой. Спустя некоторое время девушка поняла, что даже не может определить породу, к которой относится ее собака. К удивлению хозяйки маленький черный песик оказался мишкой.
Youtube
Дуань Шаньшань успела привязаться к своему питомцу, но когда держать животное в доме стало невозможно, она обратилась в местный природоохранный департамент.
Теперь за медведем ухаживают специалисты. Мишка проходит курс реабилитации, который поможет определить, сможет ли животное затем прижиться в дикой природе.
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