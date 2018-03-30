НЛО в Турции напомнило Волан-де-Морта 

В небе над Турцией очевидцы запечатлели странный летающий объект черного цвета.
Пассажиры самолета, следующего из Турции в Грецию, запечатлели на камеру странный объект черного цвета, летающий над провинцией Измир.
Очевидцы утверждают, что загадочный силуэт появился буквально ниоткуда и в течение нескольких минут летал недалеко от самолета, оставляя за собой темный шлейф.
Пассажир самолета, сделавший запись, выложил ролик в Сеть и попросил объяснить, что это могло быть.
Видео очень быстро набрало почти полмиллиона просмотров. Но никто так и не смог ответить на поставленный вопрос. Некоторые в шутку отметили, что загадочный объект очень похож на одного из героев книг о Гарри Поттере — Волан-де-Морта.