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НЛО в Турции напомнило Волан-де-Морта
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НЛО в Турции напомнило Волан-де-Морта 

Рамблер 25 минут назад
В небе над Турцией очевидцы запечатлели странный летающий объект черного цвета.
Пассажиры самолета, следующего из Турции в Грецию, запечатлели на камеру странный объект черного цвета, летающий над провинцией Измир.
Очевидцы утверждают, что загадочный силуэт появился буквально ниоткуда и в течение нескольких минут летал недалеко от самолета, оставляя за собой темный шлейф.
Пассажир самолета, сделавший запись, выложил ролик в Сеть и попросил объяснить, что это могло быть.
Видео очень быстро набрало почти полмиллиона просмотров. Но никто так и не смог ответить на поставленный вопрос. Некоторые в шутку отметили, что загадочный объект очень похож на одного из героев книг о Гарри Поттере — Волан-де-Морта.
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