НЛО в Турции напомнило Волан-де-Морта

В небе над Турцией очевидцы запечатлели странный летающий объект черного цвета.

Пассажиры самолета, следующего из Турции в Грецию, запечатлели на камеру странный объект черного цвета, летающий над провинцией Измир.

Очевидцы утверждают, что загадочный силуэт появился буквально ниоткуда и в течение нескольких минут летал недалеко от самолета, оставляя за собой темный шлейф.

Пассажир самолета, сделавший запись, выложил ролик в Сеть и попросил объяснить, что это могло быть.